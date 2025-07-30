Спортсмен из Раменского стал финалистом проекта «Суперниндзя. Дети»

Житель Раменского округа Илья Борисов вошел в суперфиналист известного телепроекта. Юноша попал в четверку сильнейших игроков из 39 участников. Впечатляющий результат — плод упорных тренировок в клубе скалолазания «Аркона» и спортивной школе ЦСКА.

Принять участие в проекте парня воодушевил наставник Георгий Сабитов, старший тренер и руководитель клуба скалолазания «Аркона», тренер спортшколы ЦСКА. Он когда-то тоже был среди финалистов. И в итоге его воспитанник показал лучшие результаты среди всех учеников. Для Ивана же заключительные этапы стали самыми сложными.

«Я хотел попробовать себя в съемках. Это был очень прикольный опыт. Также мне было интересно, как все происходит за кадром. Самые трудные испытания были в суперфинале. Но куда сложнее было ожидать своего старта. Ты приезжаешь на площадку со всеми и ждешь, когда все снимутся», — признался финалист проекта Илья Борисов

Участие в телешоу принесло юноше популярность в школе. Он учится в Физтех-лицее имени Капицы и мечтает связать свою жизнь с самолетостроением или ракетостроением.