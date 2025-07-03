Спортсмен из Пушкино завоевал «бронзу» на первенстве России по боксу

Боксер Богдан Бухов, воспитанник спортивной школы «Ивантеевка», завоевал бронзовую медаль на первенстве России по боксу, которое завершилось в Сыктывкаре. Спортсмен занимается под руководством тренера Дмитрия Рыжикова.

Богдану пришлось столкнуться с сильными и подготовленными соперниками, однако он уверенно одержал верх над боксерами из Санкт-Петербурга и Москвы.

По словам тренера, завоеванная бронзовая награда — это не просто личная победа спортсмена, это заслуженное признание его многолетних тренировок, самоотверженности и преданности спорту. Заняв третье место, Богдан Бухов подтвердил свое право представлять Россию в составе национальной сборной.

«Успех Богдана — это результат слаженной и кропотливой работы всего тренерского штаба отделения бокса. Тренеры вложили огромный труд и усилия в тактическую и техническую подготовку спортсмена, проводили интенсивные тренировки и организовывали сборы, чтобы Богдан подошел к Первенству России в оптимальной форме», — сообщили в спортивной школе «Ивантеевка».