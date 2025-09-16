Спортсмен из Пушкино выиграл Всероссийские соревнования по самбо

Можайск принял XV Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин и женщин, собравшие лучших представителей этого вида единоборств со всей страны. На борцовском ковре встретились сильнейшие самбисты, среди которых был и представитель Московской области — Павел Сараев, спортсмен школы олимпийского резерва по единоборствам и тренер клуба «Аврора».

«В борьбе в весовой категории до 53 килограммов Павел Сараев продемонстрировал впечатляющее мастерство, филигранную технику и непоколебимую волю к победе. Каждый поединок требовал максимальной концентрации и самоотдачи, но Павел уверенно продвигался к финалу, демонстрируя превосходство над своими соперниками. В решающей схватке Павел Сараев не оставил шансов своему оппоненту, одержав уверенную победу и завоевав золотую медаль Всероссийских соревнований», — сообщили организаторы соревнований.

Также они добавили, что это достижение стало результатом многолетних тренировок. Итоговая гонка за лидерство завершилась триумфом пушкинского самбиста, который занял первое место.