Спортсмен из Пушкино выиграл Первенство Подмосковья по бадминтону

Воспитанник спортивной школы «Красноармейск», бадминтонист Никита Ней, выступил на Первенстве Московской области по бадминтону среди спортсменов до 13 лет, завоевав сразу три медали, в том числе две золотые. Соревнования прошли в Раменском и собрали сильнейших юных бадминтонистов из различных муниципалитетов Подмосковья.

О достижениях Никиты сообщили в администрации округа. Спортсмен завоевал золотую медаль в мужском одиночном разряде. Вторую золотую медаль Никита получил в мужском парном разряде, где он выступал в дуэте с Матвеем Османовым из Воскресенска. Кроме того, Никита Ней стал серебряным призером в смешанном парном разряде, где его партнершей была Анастасия Самойлова из Орехово-Зуева.

«Мы искренне поздравляем Никиту с его блестящим выступлением на областных соревнованиях! Завоевать сразу три медали, две из которых золотые, — это поистине выдающееся достижение для столь юного спортсмена. Мы гордимся его успехами и желаем ему дальнейших побед!», — сообщили в администрации округа.

Первенство Московской области по бадминтону является отборочным этапом для участия во всероссийских турнирах.