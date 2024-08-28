Спортсмен из Подольска взял бронзу в соревнованиях по греко-римской борьбе

Третье место на международных соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин занял воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Андрей Иванов из городского округа Подольск. Состязания прошли в Новосибирске, они объединили спортсменов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Борец из Подольска Андрей Иванов выступал на этих престижных международных соревнованиях в составе сборной России. Он завоевал бронзовую медаль в весе до 60 килограммов, уступив в полуфинале представителю Армении.

В состязаниях участвовали спортсмены из Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Армении, Швейцарии, России и других стран. Турнир посетила и кубинская делегация во главе с пятикратным олимпийским чемпионом Михаином Лопесом.

Мемориал Аксенова для борцов из России стал одним из этапов отбора команды на чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях.

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