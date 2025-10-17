Спортсмен из Подольска стал призером на международных соревнованиях по тхэквондо

Подольчанин Алексей Гравов завоевал серебро на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо ИТФ в Италии и стал бронзовым призером в составе сборной России. Гравов продемонстрировал высокий уровень мастерства в дисциплине «Специальная техника» среди юниоров 16-17 лет.

Состязания проходили с 5 по 13 октября. Всего более 1100 участников из 72 стран соревновались за звание лучших. Сборная команда России состояла из 85 спортсменов, которых сопровождали 28 тренеров и три официальных представителя.

В ходе соревнований по перепрыжке номо чаги спортсмены прыгали в длину через два барьера на расстоянии минимум 2,5 метра с разбиванием доски. В течение 13 раундов длина прыжка постепенно увеличивалась. В результате Гравов прыгнул на 3,15 метра и стал вторым. В марте текущего года подольский спортсмен завоевал золото первенства России по тхэквондо ИТФ в дисциплине «Специальная техника».