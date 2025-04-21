Спортсмен из Подольска стал победителем первенства России по вольной борьбе

В Грозном с 16 по 21 апреля проходило первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти трехкратного победителя Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева. Спортсмен из Подольска Ислам Кажаров выиграл на соревнованиях золотую медаль.

Житель Подмосковья выступил ​в весовой категории до 70 килограммов. На пути к победе он провел шесть успешных схваток. В полуфинале Ислам Кажаров одолел дагестанского борца Сергея Клименко, а в заключительной встрече — Инала Чельдиева из сборной Москвы.

​В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 48 регионов России.

Турнир провели по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».