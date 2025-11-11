Спортсмен из Подмосковья выиграл бронзу на чемпионате мира по вьет во дао

Спортсмен из Московской области Андрей Гросул стал бронзовым призером на восьмом чемпионате мира по восточному единоборству вьет во дао Vovinam World Championships. Годом ранее боец уже выиграл эти соревнования в составе сборной России в своей родной дисциплине, сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Подмосковья.

Андрей Гросул завоевал медаль в весовой категории до 90 килограммов. В рамках соревнований было разыграно 45 комплектов наград в показательных и боевых дисциплинах.

Восьмой чемпионат мира по вьет во дао проходил на острове Бали в Индонезии с 31 октября по 9 ноября 2025 года. В чемпионате участвовали более 600 бойцов из 26 стран мира, включая Японию, Республику Корея, Иран, Францию, Вьетнам и другие страны.

Вьет во дао — современное вьетнамское боевое искусство, основанное древних традициях. Сочетает ударную технику, работу с оружием и философские принципы, провозглашающие гармонию силы и мягкости, а также уважение к противнику.