Спортсмен из Подмосковья победил на мировых квалификационных соревнованиях по греко-римской борьбе | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 13:32 Спортсмен из Подмосковья победил на мировых квалификационных соревнованиях по греко-римской борьбе Подмосковный борец выиграл допуск на Олимпийские игры в Париже Федерация спортивной борьбы России

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​Подмосковный спортсмен Садык Лалаев занял первое место на мировых квалификационных соревнованиях по греко-римской борьбе. Отборочный турнир прошел с 7 по 13 мая в Стамбуле.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победа в квалификационных соревнованиях позволяет спортсменам получить олимпийскую лицензию на участие в Играх в Париже.

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Второе место занял борец из Азербайджана Мурад Маммадов, а третье место досталось спортсмену из Сербии Георгию Тибилову.

Всего спортсмены сборной России завоевали пять олимпийских допусков. Бороться за олимпийские медали в Париже будут участники из 37 стран.

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