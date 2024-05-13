Спортсмен из Подмосковья победил на мировых квалификационных соревнованиях по греко-римской борьбе | 360°

13 мая 2024, 13:32
Спортсмен из Подмосковья победил на мировых квалификационных соревнованиях по греко-римской борьбе
Подмосковный борец выиграл допуск на Олимпийские игры в Париже
Подмосковный спортсмен Садык Лалаев занял первое место на мировых квалификационных соревнованиях по греко-римской борьбе. Отборочный турнир прошел с 7 по 13 мая в Стамбуле.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победа в квалификационных соревнованиях позволяет спортсменам получить олимпийскую лицензию на участие в Играх в Париже.
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Второе место занял борец из Азербайджана Мурад Маммадов, а третье место досталось спортсмену из Сербии Георгию Тибилову.
Всего спортсмены сборной России завоевали пять олимпийских допусков. Бороться за олимпийские медали в Париже будут участники из 37 стран.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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