Спортсмен из Орехово-Зуева стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу

Бойцы из 26 стран мира приняли участие в первенстве по джиу-джитсу. Соревнования проходили в греческом городе Ираклион с 28 октября по 4 ноября.

Российские спортсмены участвовали в турнире в нейтральном статусе. Воспитанники спортивной школы «Легион» из деревни Давыдово Орехово-Зуевского округа выступали в составе делегации нашей страны.

Двенадцатилетний Сергей Бидин из Куровского соревновался в дисциплине «Бои» в весовой категории 32 килограмма. Спортсмен из Орехово-Зуева в упорной борьбе одолел всех соперников и стал двукратным чемпионом мира.

Еще одна воспитанница «Легиона», 13-летняя Александра Шонина завоевала бронзовую награду в дисциплине «Борьба лежа» в категории 40 килограммов.

Оба спортсмена тренируются под руководством Антона Федунова.

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