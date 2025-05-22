Спортсмен из Одинцова выиграл чемпионат мира по тхэквондо

Воспитанник спортивного клуба «Путь» Николай Сычев взял золото на мировом первенстве по тхэквондо среди юношей 12–14 лет. Этот триумф — заслуга не только самого спортсмена, но и его наставницы — тренера Екатерины Папоновой.

В семь лет Николай увидел показательное выступление по тхэквондо и тоже захотел быть спортсменом. Сейчас четырнадцатилетний парень уже стал чемпионом мира по тхэквондо — в этом виде спорта важна не только работа тела, но тактика.

Разминка перед занятием, работа на жилетах с лапами-ракетками, оттачивание ударов — так проходит каждая тренировка Николая — по два раза в день и пять в неделю. Николай участвовал в Первенстве России, а дальше — в чемпионате мира в Объединенных Арабских Эмиратах. Праень выступал в нейтральном статусе, без представления своей страны. Но это не помешало ему победить всех пятерых противников и взять первое место. Дома по телевизору за соревнованиями наблюдала мама — смотрела бои, следила за продвижениями в таблице рейтинга и держала кулаки за сына.

Победа не состоялась бы без поддержки и мотивации тренера. Екатерина Папонова рассказала о таланте Коли — не из каждого спортсмена можно сделать чемпиона. Детей к ней приходит много, но становятся чемпионами лишь те, кому не чужды дисциплина, сила воли и постоянная работа над собой.

За годы тренировок и соревнований искусство тхэквондо стало для Коли образом жизни. В его планах — поступить в спортивный университет и стать олимпийским чемпионом.