Спортсмен из Одинцова стал призером всероссийского турнира по фехтованию

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Воспитанник Одинцовской школы олимпийского резерва Григорий Семенюк вошел в тройку лучших рапиристов страны. Соревнования среди мужчин прошли в московском спорткомплексе «Чкалов Арена».

Спортсмен показал высокий класс, технику и выдержку. Он смог на равных бороться с признанными лидерами и завоевал бронзовую медаль.

«Каждый турнир — это шаг вперед. Эта медаль показывает, что я на правильном пути», — прокомментировал свой успех спортсмен.

Григорий Семенюк уже не первый раз становится призером всероссийских и международных стартов. Его новое достижение подтверждает высокий уровень подготовки одинцовской школы фехтования.