Спортсмен из Одинцова победил на новогоднем турнире по настольному теннису

Спортсмен из Одинцовского городского округа занял первое место на новогоднем турнире по настольному теннису, который прошел 23 декабря на базе Дороховской школы в Рузе. Егор Рыжов из Кубинки стал лучшим в личном зачете среди юношей до 18 лет.

По сообщению из управления спорта администрации Рузского городского округа, в нем приняли участие более 20 спортсменов. Так, второе место занял Ярослав Ильин из Кожина. Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами.

Также свои силы все спортсмены смогут попробовать 28 декабря в Одинцовском парке культуры, где состоится первый этап традиционной лыжной серии на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского.

Соревнования пройдут в семи возрастных категориях на дистанциях от 600 метров до пяти километров. Новинкой сезона станет отдельный зачет для спортивных клубов.