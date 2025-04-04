Спортсмен из Ногинска стал серебряным призером Кубка мира по стрельбе

Спортсмен из Ногинска Антон Аристархов завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции десять метров на первом этапе Кубка мира в Буэнос-Айресе. Несмотря на слабый старт в классификации, он смог блестяще выступить в финале.

Антон Аристархов в квалификационных выступлениях показал лишь четвертый результат, но в финале смог изменить ситуацию в свою пользу и получил право на медали. В решающем этапе соревнований он уступил лишь китайскому спортсмену Ху Каю. Спортсмен из Богородского округа — семикратный чемпион Европы, бронзовый чемпион мира, участник Олимпийских игр в Токио-2020. Напомним, что в марте этого года он стал чемпионом Европы в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров в упражнении «соло». Тогда в финальной перестрелке Антон Аристархов со счетом 15:12 победил серебряного призера Олимпийских игр 2024 года Юсуфа Дикеча из Турции. В ближайших планах спортсмена — сборы в Мюнхене и Китае.

Как рассказал Антон Аристархов, в секцию стрельбы он заглянул за компанию с друзьями. Спортивный азарт пришел постепенно. По мнению Антона, в этом виде спорта важны такие личные качества, как спокойствие, стрессоустойчивость и открытость характера, общительность.