Спортсмен из Ногинска стал семикратным чемпионом Европы по стрельбе

Антон Аристархов выиграл чемпионат Европы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло». Соревнования проходили в хорватском Осиеке.
Это уже не первая победа Антона — в карьере имеется бронза чемпионата мира и шесть золотых медалей чемпионатов Европы. Теперь есть и седьмая победа.
В финальной перестрелке Антон Аристархов со счетом 15:12 победил серебряного призера Олимпийских игр 2024 года в Париже Юсуфа Дикеча. При этом у Дикеча не было шансов, так как Антон лидировал с самого начала соревнований. Победа над 52-летним оппонентом — важная история для Аристархова. Дикеч — не просто спортсмен, а мировая звезда.
Антон Аристархов — уроженец города Ногинска Московской области, ему 26 лет, он член сборной России по пулевой стрельбе из пистолета и мастер спорта России международного класса.
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