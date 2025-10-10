Спортсмен из Наро-Фоминска завоевал серебро на первенстве мира по каратэ

Воспитанник Атепцевского клуба «Зодиак» Егор Григорьев из Наро-Фоминска завоевал серебро по всестилевому каратэ в рамках II Всемирных игр национальных единоборств в Чувашии. Он поборол соперника в категории 12-13 лет в дисциплине «СЗ-ката-соло» — соревновании по технике выполнения формальных комплексов.

Наро-Фоминск представляли Егор Григорьев и Александр Шурыгин. Всего в первенстве приняли участие 1,5 тысячи сильнейших бойцов. Егор Григорьев продемонстрировал высочайшую точность, силу духа и самообладание на пути к серебряной медали.

Эта награда — результат колоссального труда, ежедневных тренировок и блестящей работы тренерского тандема — Дениса Буздыгар и Александра Галевича. Из знания, поддержка и вера помогли Егору подняться на мировой пьедестал почета.

Александр Шурыгин показал достойную борьбу и получил бесценный опыт.

Тренеры отметили, что серебряная медаль — только начало большого пути. Впереди спортсменов ждут новые высоты и победы.