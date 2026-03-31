Спортсмен из Наро-Фоминска выиграл соревнования по дзюдо

Наро-Фоминская школа единоборств вновь подтвердила свой высокий статус на федеральном уровне. Воспитанник Центральной спортивной школы № 1 Александр Крылов стал триумфатором Всероссийских соревнований по дзюдо, которые завершились в Челябинске.

Состязания вошли в серию «Лига Патриотов», собрав на татами сотни сильнейших юных атлетов со всей России. Конкуренция была предельно высокой, ведь в Челябинск съехались лучшие представители региональных сборных. Александр Крылов выступал в одной из самых динамичных весовых категорий — до 60 килограммов, возрастная группа юношей до 15 лет.

«На пути к финалу наш спортсмен провел серию напряженных поединков, в каждом из которых демонстрировал безупречную технику и тактическое превосходство. Уверенно обойдя всех соперников, Александр поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав заслуженное золото. Успех спортсмена — это результат синергии таланта и грамотного тренерского руководства», — сообщили организаторы.