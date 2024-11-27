Спортсмен из Наро-Фоминска победил на первенстве мира по универсальному бою

Спортсмен из Наро-Фоминска Сергей Пантелеев стал победителем чемпионата мира по универсальному бою, который проходил с 22 по 24 ноября в Узбекистане. Его тренирует опытный специалист Роман Каримов, который вложил в подготовку своего подопечного знания и опыт.

Универсальный бой включает в себя элементы дзюдо, бокса и самбо. Сергей Пантелеев из Наро-Фоминска стал чемпионом в своей категории. Его победа — результат упорных тренировок.

В чемпионате в Узбекистане спортсмены обменялись опытом. Участники познакомились с новыми техниками и подходами.

Победа Сергея Пантелеева — гордость всего Подмосковья.

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