Чемпионат России по легкой атлетике проходил 7 августа в Казани. Ярослав Ткалич из Наро-Фоминска показал на соревнованиях впечатляющий результат.

Спортсмен боролся за победу в беге на дистанцию 100 метров. После сложнейших отборочных забегов Ярослав Ткалич одержал победу в чемпионате. Он триумфально финишировал с личным рекордом — 10,15 секунды. Атлет защитил свой титул чемпиона России в беге на 100 метров.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поздравил Ярослава Ткалича с этой яркой победой, которая стала результатом ежедневного упорства, железной дисциплины и настоящей любви к легкой атлетике.

«В непростое время, когда российский спорт под давлением санкций, наши атлеты доказывают: они сильны духом, трудолюбием и преданностью своему делу. Гордимся!» — отметил Роман Шамнэ.