Спортсмен из Лыткарина выступит на Первенстве России по фигурному катанию

Впервые в истории муниципалитета местный фигурист завоевал право выступить на Первенстве России. Обладателем этой путевки стал спортсмен Артемий Фролов.

Решающим этапом для Артемия стало Первенство Центрального федерального округа, прошедшее в Калуге.

«В условиях жесткого соперничества Фролов продемонстрировал не только безупречную технику, но и исключительную психологическую устойчивость. По итогам общего зачета Артемий остановился всего в одном шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место. За прокат сложнейшего набора элементов фигурист был удостоен „серебра“, заняв вторую строчку в этой дисциплине», — отметили организаторы.

Тренер спортсмена добавил, что именно этот результат позволил ему набрать необходимые баллы для выхода на общероссийский уровень. Этот успех стал плодом многолетней работы и дисциплины.