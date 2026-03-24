Спортсмен из Луховиц выиграл «бронзу» на соревнованиях по киокусинкай

Московский центр боевых искусств стал ареной для Первенства России по киокусинкай, которое собрало более 800 юных атлетов из 47 регионов страны. Среди сильнейших молодых каратистов России выступил представитель Подмосковья, воспитанник спортивного центра «Луховицы» Дамир Хайбулов, завоевав бронзовую медаль.

Путь Дамира к этому успеху начался восемь лет назад, когда родители привели мальчика в секцию киокусинкай. Под руководством опытного тренера Василия Богушова юный спортсмен осваивал философию и технику полноконтактного карате. На Первенстве России Дамир выступал в составе сборной команды Московской области.

«Чтобы добраться до бронзовой медали, ему пришлось пройти через настоящую спортивную „мясорубку“. На татами Дамир провел в общей сложности пять захватывающих поединков, каждый из которых требовал максимальной концентрации, тактического мышления и несгибаемой воли к победе. Он продемонстрировал не только отличную физическую подготовку, но и зрелое понимание боя, заслуженно войдя в тройку сильнейших спортсменов страны», — сообщили организаторы.

В послужном списке спортсмена уже есть победы на турнирах Московской и Тульской областей, серебряная медаль Центрального федерального округа, а также второе место на международных соревнованиях, которые проходили в Абхазии.