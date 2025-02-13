Спортсмен из Лобни выиграл бронзу на первенстве Московской области по дзюдо

Воспитанник Спортивной школы «Академия спорта» городского округа Лобня Богдан Михайленко стал бронзовым призером первенства Московской области по дзюдо. В апреле он представит муниципалитет на первенстве Центрального федерального округа.

Участниками первенства Московской области стали юноши и девушки в возрасте до 15 лет. Подготовил Богдана Михайленко к соревнованиям тренер Спортивной школы «Академия спорта» Эдуард Манучарян.

«Во время выступления я больше пытался атаковать и действовать быстро, и принимать решения тоже быстро. Это помогло добиться хорошего результата», — поделился юный дзюдоист.

Третье место на первенстве Московской области предоставило Богдану возможность стать участником первенства Центрального федерального округа. Турнир пройдет в апреле. А победа и в этих состязаниях позволит ему испытать силы уже на первенстве России по дзюдо.

Отметим, что в Лобне работают 18 бюджетных спортивных секций. Их воспитанники показывают высокие результаты на соревнованиях разного уровня.