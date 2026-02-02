Спортсмен из Лобни вошел в состав сборной России по дзюдо

Воспитанник лобненского клуба «БрандКом-Мастерс» пополнил состав юниорской сборной России. 17-летний Аршалуйс Акопян теперь может претендовать на поездку на первенства Европы и мира.

Решение включить спортсмена в команду приняли после его успеха на первенстве России в Екатеринбурге. Аршалуйс взял бронзу, проиграв в полуфинале с минимальным счетом, но победив в схватке за третье место.

«Это закономерный результат упорных тренировок и воли к победе. У Аршалуйса есть все шансы проявить себя на международной арене», — отметил тренер Юрий Омадзе.

Молодой дзюдоист уже становился победителем первенства России и призером Кубка Европы в возрастной категории до 18 лет.

В ближайших планах Аршалуйса — выступление на Кубке Европы в Сараево вместе с партнерами по клубу Павлом Харловым и Артуром Егиазаряном. Также он и Павел в составе сборной отправятся на командный турнир и учебные сборы в Сеул.