Спортсмен из Лобни стал призером всероссийского турнира по дзюдо

Спортсмен из Лобни Айдемир Уруджев стал серебряным призером Кубка губернатора Брянской области по дзюдо. Соревнования провели в рамках всероссийского проекта «Выбор сильных» среди юношей и девушек 2009–2011 годов рождения.

Айдемир Уруджев занимается под руководством тренера Геворга Мосесьяна. Особенной для него стала встреча с олимпийским чемпионом по дзюдо из Республики Беларусь Игорем Макаровым. Молодой человек вдохновился общением с прославленным борцом.

Отметим, проект «Выбор сильных» направлен на поддержку талантливых спортсменов по всей России. Победа воспитанника из Лобни — результат системный работы над развитием спортивной инфраструктуры в городском округе. В муниципалитете работают секции по различным направлениям. Также завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.