Спортсмен из Лобни стал призером первенства Московской области по дзюдо

Воспитанник лобненской спортивной школы «Академия спорта» Айдемир Уруджаев занял третье место на Первенстве Московской области по дзюдо среди юниоров до 23 лет. Соревнования прошли 17 января в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа.

Спортсмен провел пять поединков в весовой категории до 60 кг, в каждом из которых одержал чистую победу оценкой «иппон». Его выступление позволило завоевать бронзовую медаль и успешно пройти отбор на Первенство Центрального федерального округа.

Еще один воспитанник «Академии спорта» Марк Марторосян под руководством тренера Эдуарда Манучаряна занял 5 место на этих же соревнованиях. Оба спортсмена получили путевки на Первенство ЦФО, которое состоится в Орехово-Зуево с 6 по 8 февраля.

«Главный результат — Айдемир и Марк успешно отобрались на Первенство Центрального федерального округа. Это серьезный шаг вперед и возможность побороться за выход на всероссийский уровень», — отметили в спортивной школе.

Напомним, СШ «Академия Спорта» (ул. Чехова, 3А) предлагает бюджетные и платные секции по фехтованию, дзюдо, самбо, художественной гимнастике, футболу, восточным единоборствам и общей физической подготовке.