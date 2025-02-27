Спортсмен из Лобни стал призером международного турнира по карате в ОАЭ

Лобненский каратист вошел в тройку сильнейших на турнире «Молодежная премьер лига Karate1» в Объединенных Арабских Эмиратах. Мероприятие проходило в городе Фуджейра.
В турнире выступили более 2,5 тысяч участников из 90 стран мира. Александр Миронов представлял Россию в категории «М ката 12-13 лет». Конкуренцию ему составили 51 спортсмен из 24 стран.
Всего сборная России завоевала 27 наград и заняла первое место в общекомандном медальном зачете.
Отметим, в Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Воспитанники секций регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. В 2025 году в муниципалитете началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Его возведение планируют завершить в декабре.
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