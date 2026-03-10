Спортсмен из Лобни стал победителем межмуниципального турнира по самбо

Воспитанник лобненской спортивной школы «Академия спорта» Артур Яртиев выступал в весовой категории 59 килограммов. Он достойно провел все поединки, показав отличную технику, выдержку и спортивный характер, что позволило лобненскому спортсмену занять первое место в турнире.

Для Артура Яртиева эта победа стала очередным шагом в карьере. Самбист не впервые занимает призовые места на региональных соревнованиях: в 2024 году на первенстве Московской области среди спортсменов 12-14 лет он выиграл бронзовую медаль и получил право выступать на первенстве Центрального федерального округа.

В «Академии спорта» в Лобне проводятся занятия по самбо, дзюдо, восточным единоборствам, футболу, фехтованию и художественной гимнастике. Спортивную школу посещают около 800 ребят.