Спортсмен из Лобни стал чемпионом России по самбо

Михаил Кашурников из Лобни выступил на чемпионате России по самбо в Краснодаре. Спортсмен одержал победу и стал чемпионом.

Михаил Кашурников начал заниматься еще ребенком в детско-юношеской школе «Академия спорта» в Лобне. Мальчика тренировал заслуженный тренер Юрий Амбарцумов. Уже тогда он добился значительных успехов.

После совершеннолетия Михаил продолжил заниматься самбо на профессиональном уровне в московском клубе «Самбо-70». Там его отобрали в команду Москвы и сборную России.

Михаил Кашурников — неоднократный чемпион мира, Европы и России по самбо. На чемпионате в Краснодаре спортсмен победил в финале и стал первым в весовой категории от 98 килограммов.

Отметим, спортсмен завоевывает звание чемпиона России третий год подряд.

В Лобне уделяют внимание развитию спорта. «Академия» находится по адресу: улица Чехова, 3А.