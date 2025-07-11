Спортсмен из Лобни создаст на пробежках две новые GPS-картины

Фото: Андрей Котницкий

Житель Лобни Андрей Котницкий  «рисует» на карте города изображения с помощью GPS-трекинга. Сейчас спортсмен готовит два новых «полотна».

Андрей Котницкий занимается бегом около пяти лет. Недавно он начал экспериментировать с маршрутами и превратил свои пробежки в настоящее творчество. В Крыму, например, он «нарисовал» велосипедный маршрут длиной 100 километров, который занял площадь более 150 квадратных километров.

Новыми GPS-изображениями станут крупный самолет и 18-километровая фигура человека.

«Идея не моя, этот вид творчества существовал и ранее. Я просто решил попробовать», — рассказал спортсмен.

Фото: Андрей Котницкий
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Фото: Андрей Котницкий
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Фото: Андрей Котницкий
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Андрей Котницкий увлекается также велосипедными прогулками и экстремальными видами спорта. Иногда занимается организацией забегов, разработав, например,  маршруты для мероприятия «Марфинское кольцо».

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