Спортсмен из Лобни создаст на пробежках две новые GPS-картины

Житель Лобни Андрей Котницкий «рисует» на карте города изображения с помощью GPS-трекинга. Сейчас спортсмен готовит два новых «полотна».
Андрей Котницкий занимается бегом около пяти лет. Недавно он начал экспериментировать с маршрутами и превратил свои пробежки в настоящее творчество. В Крыму, например, он «нарисовал» велосипедный маршрут длиной 100 километров, который занял площадь более 150 квадратных километров.
Новыми GPS-изображениями станут крупный самолет и 18-километровая фигура человека.
«Идея не моя, этот вид творчества существовал и ранее. Я просто решил попробовать», — рассказал спортсмен.
Андрей Котницкий увлекается также велосипедными прогулками и экстремальными видами спорта. Иногда занимается организацией забегов, разработав, например, маршруты для мероприятия «Марфинское кольцо».
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