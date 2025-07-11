Спортсмен из Лобни создаст на пробежках две новые GPS-картины

Житель Лобни Андрей Котницкий «рисует» на карте города изображения с помощью GPS-трекинга. Сейчас спортсмен готовит два новых «полотна».

Андрей Котницкий занимается бегом около пяти лет. Недавно он начал экспериментировать с маршрутами и превратил свои пробежки в настоящее творчество. В Крыму, например, он «нарисовал» велосипедный маршрут длиной 100 километров, который занял площадь более 150 квадратных километров.

Новыми GPS-изображениями станут крупный самолет и 18-километровая фигура человека.