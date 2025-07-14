Спортсмен из Лобни победил в забеге по пересеченной местности

Дмитрий Лутченко из Лобни поучаствовал в забеге «Сырный трейл». Он стал лучшим в своей возрастной категории.

Беговые состязания состоялись на прошлой неделе в Истре. Спортсмен из Лобни преодолел километр по холмам, песку и камням за три минуты 29 секунд.

Дмитрий победил в своей возрастной группе и стал серебряным призером в абсолютном зачете среди всех участников.

В родном округе он тренируется под руководством инструктора «Центра физической культуры и спорта города Лобня» по легкой атлетике и лыжам Светланы Чижовой. Она является мастером спорта и неоднократной победительницей первенств и чемпионатов России.

Отметим, что развитию спорта в Лобне уделяют большое внимание. Жители могут заниматься в 18 бюджетных спортивных секциях. Связаться с сотрудниками муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта города Лобня» можно по номеру телефона 8 495 575 63 30.