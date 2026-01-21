Спортсмен из Лобни победил на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Воспитанник лобненской школы олимпийского тхэквондо «Центр-Восток» Дени Сатуев принял участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Президента Союза тхэквондо России». Они прошли в Черкесске с 16 по 18 января и собрали более 1200 спортсменов из 48 регионов страны.

В результате состязаний лобненский спортсмен показал высокий уровень подготовки и завоевал золотую медаль. Кроме того, Дени наградили именной путевкой на Первенство и Чемпионат России.



В спортивном клубе поздравили воспитанника и его наставника с победой.



«Уже на следующих выходных наши спортсмены отправятся на Первенство ЦФО среди юниоров в Липецке. Благодарим за поддержку всех причастных», — отметили в «Центре-Восток».



Напомним, в Лобне уделяется большое внимание развитию спорта и физкультурного движения. Здесь работают различные спортивные секции, воспитанники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.