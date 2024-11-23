Спортсмен из Ленинского округа стал чемпионом Евразии по рукопашному бою

В Москве завершился открытый чемпионат Евразии по рукопашному бою, собравший более 200 спортсменов из девяти стран, включая Азербайджан, Армению, Казахстан и Белоруссию. Турнир стал значимым событием в мире смешанных единоборств, а его участники показали высокий уровень подготовки и мастерства.

Особенно ярким достижением отметился Хушбахт Гафуров. В весовой категории до 57 килограммов среди спортсменов от 18 лет и старше он провел четыре боя и завоевал первое место, став чемпионом Евразии по СРБ-ММА — 2024. За успехи Гафурову было присвоено звание мастера спорта международного класса.

«Я очень горжусь своими бойцами, они показали достойнейшие результаты. Мы столкнулись с серьезными профессиональными противниками. Наши упорные тренировки и командный дух принесли свои плоды. Продолжаем двигаться вперед и достигать новые цели», — прокомментировал успех своих подопечных тренер клуба Артур Варданян.

Еще один представитель Ленинского округа Ислам Муртазалиев также продемонстрировал высокий уровень подготовки. Он занял второе место в своей категории, защитив звание мастера спорта. По итогам турнира тренеру Артуру Варданяну было присвоено звание «Тренер международной категории по смешанному рукопашному бою».

Соревнования проходили в 15 весовых категориях, а их победители были награждены чемпионскими поясами и дипломами. Турнир стал важной площадкой для укрепления спортивных связей между странами и популяризации рукопашного боя на международной арене.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».