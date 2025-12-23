Спортсмен из Ленинского округа победил в международном турнире по плаванию

Директор детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе отметила, что это значимое достижение не только для самого спортсмена, но и для всего муниципалитета.

«Его победа на таком престижном международном соревновании — результат упорного труда, таланта спортсмена и высокого профессионализма его тренеров. Мы гордимся нашим чемпионом и желаем ему новых побед на всероссийских и международных стартах», — сказала Гульнара Романадзе.

Теперь Иван Гирев отравится на чемпионат мира на короткой воде, который пройдет в следующем году. Сейчас спортсмен усиленно готовится к состязаниям.

Всего участниками турнира стали 240 пловцов из России, Армении, Ганы, Казахстана, Белоруссии, Франции, Венгрии, Австралии, Киргизии, Таджикистана, Германии, Узбекистана, Мадагаскара, Великобритании, Южно-Африканской Республики и Нигерии.