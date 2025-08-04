Спортсмен из Ленинского округа победил на чемпионате мира по плаванию

Воспитанник детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» из Ленинского округа Иван Гирев принял участие в состязаниях в Сингапуре. Он завоевал золотую медаль.

Иван также является серебряным призером Олимпийских игр. С ним занимается главный тренер сборной России Андрей Шишин.

На чемпионате он выступил в комбинированной эстафете и стал лучшим. Также Иван получил серебряную награду в эстафете 4×100 метров вольным стилем и установил рекорд Европы.

«Мы гордимся достижениями наших воспитанников, которые показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Успехи наших пловцов — это не просто результат их личного таланта и упорства, но и кропотливая работа высококвалифицированного тренерского состава», — сказала директор центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

Также накануне спортсменка из Ленинского округа Александра Санина стала победительницей всероссийской спартакиады школьников в Астраханской области. Лучший результат вольным стиле она показала на дистанции 200 метров.