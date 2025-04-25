Спортсмен из Королева Степан Солдатенков стал чемпионом Европы по самбо

​Чемпионат Европы по самбо прошел на Кипре с 22 по 25 апреля. Спортсмен из Королева Степан Солдатенков выиграл на соревнованиях золотую медаль.

Представитель Подмосковья выступил в дисциплине «спортивное самбо» в весовой категории свыше 98 килограммов. В финале он оказался сильнее соперника из Румынии. Третье место разделили самбисты из Грузии и Латвии.

В общей сложности сборная России на чемпионате завоевала 13 наград, в том числе восемь золотых. Такой результат позволил команде стать лучшей в медальном зачете.

На соревнованиях в Лимасоле свое мастерство продемонстрировали спортсмены из 26 стран мира.