Спортсмен из Королева Степан Солдатенков стал чемпионом Европы по самбо

Чемпионат Европы по самбо прошел на Кипре с 22 по 25 апреля. Спортсмен из Королева Степан Солдатенков выиграл на соревнованиях золотую медаль.
Представитель Подмосковья выступил в дисциплине «спортивное самбо» в весовой категории свыше 98 килограммов. В финале он оказался сильнее соперника из Румынии. Третье место разделили самбисты из Грузии и Латвии.
В общей сложности сборная России на чемпионате завоевала 13 наград, в том числе восемь золотых. Такой результат позволил команде стать лучшей в медальном зачете.
На соревнованиях в Лимасоле свое мастерство продемонстрировали спортсмены из 26 стран мира.
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