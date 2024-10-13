Спортсмен из Коломны завоевал золото на первенстве Москвы по пауэрлифтингу

Ученик спортшколы по киокусинкай в Коломне Александр Мосиев завоевал золотую медаль на открытом первенстве Москвы по пауэрлифтингу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования были организованы Федерацией пауэрлифтинга России, и 16-летний спортсмен из Коломны выступал в весовой категории до 105 килограммов в классическом дивизионе. Участники состязались в жиме с использованием экипировки и без нее.

Александр Мосиев показал впечатляющий результат, выжав 150 килограммов. Он также сделал попытку на 155 килограммов, которая, по его словам, была успешной, но судьи ее не засчитали.

«Судейство было строже, чем на других соревнованиях. Тем не менее, считаю, что показал нормальный результат. Приятно, что стал чемпионом Москвы», — поделился Александр.

По итогам турнира Александр занял первое место среди юношей до 18 лет в своей весовой категории, а также стал серебряным призером в абсолютном юношеском зачете.

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