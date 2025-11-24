Спортсмен из Коломны стал чемпионом России по кикбоксингу

С 18 по 23 ноября в городе Каспийск Республики Дагестан проходил чемпионат России по кикбоксингу, посвященный первому чемпиону мира по профессиональному кикбоксингу на Северном Кавказе Али Порсукову. Эти престижные соревнования были организованы во Дворце спорта имени Али Алиева и привлекли внимание более 650 сильнейших атлетов из 59 субъектов Российской Федерации.

Турнир имел особое значение для спортсменов, поскольку являлся отбором для формирования национальной сборной России перед предстоящими международными соревнованиями — чемпионатом мира в Колумбии, запланированным на следующий год.

Среди ярких моментов соревнований особенно выделяется выступление спортсмена коломенской спортивной школы по единоборствам Александра Росихина. В финальном поединке в весовой категории до 81 килограмма в дисциплине «лоу-кик» Александр противостоял чемпиону России прошлого года, однако даже такой опытный соперник не смог остановить коломенца, который одержал убедительную победу и стал новым чемпионом России.

«Подготовил спортсмена тренер-преподаватель Владимир Кочетков. Эта победа стала ярким примером профессионализма, настойчивости и целеустремленности», — отметили в управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Коломна.