Спортсмен из Истры выиграл серебряную медаль на Кубке России по фристайлу
С 18 по 25 декабря в Миассе провели первый и второй этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине «биг-эйр». Спортсмен из Истры Егор Рязанцев выиграл на соревнованиях серебряную медаль.
Представитель областного центра олимпийских видов спорта занял второе место в мужских состязаниях. Егор Рязанцев набрал 178,67 балла.
Золото досталось спортсмену из Красноярского края Тимофею Бралгину, а бронзовая медаль — участнику из Республики Башкортостан Святославу Белянскому.
Этапы Кубка России по фристайлу проходили на курорте «Солнечная долина». Соревнования провели в рамках федеральной программы «Спорт России».
