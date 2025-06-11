Спортсмен из Истры стал чемпионом Подмосковья по воздухоплаванию

Константин Козырев из Истры вернулся с чемпионата в Клину победителем в воздухоплавательном спорте. Научился летать на воздушном шаре он только пять лет назад и это были его первые соревнования.

Пилотам предстояло выполнить ряд задач. Первое — максимально точно сбросить маркер на землю, судьи измеряли отклонения до миллиметра. Второе — пройти четкую траекторию. Кажущаяся простота обманчива: каждый полет требует тщательной подготовки как на земле, так и в воздухе.

Шар Константина — как некий талисман на гонках. Когда он подбирал себе летательный аппарат, последнее слово оказалось за дочкой, именно она выбрала окрас для воздушного судна. Кроме титула чемпиона, у Константина есть еще один личный рекорд — он стал восьмикратным Купидоном. В корзине его шара ровно столько раз молодые люди делали предложения своим вторым половинкам, а рекорд, потому что еще никто не отказал.

Теперь воздухоплаватель готовятся к следующему состязанию в Рязани, которое пройдет в августе этого года.