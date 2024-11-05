Спортсмен из Химок выиграл золото на областном турнире по тяжелой атлетике

Сотрудник научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок выиграл в Московском турнире по тяжелой атлетике «Железная лига Гераклиона». Всего участие в соревнованиях приняли свыше 70 спортсменов со всех уголков страны.

Турнир провели на стадионе «Салют-Гераклион» в Москве. Состязания за первенство объединили тяжелоатлетов разных возрастных категорий: юниоров от 10 до 17 лет и взрослых профессиональных спортсменов. Сармат Хасцаев заслужил первое место среди мужчин.

«Борьба была очень конкурентная, соперник достойный, и победа досталась с большим трудом, практически чудом», — отметил Сармат Хасцаев.

Напомним, что ранее работники «Энергомаша» приняли участие в забеге «Путь к звездам» на космодроме Восточный. Вместе с ними дистанцию прошли спортсмены со всей России, а также граждане Китая.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».