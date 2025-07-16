Спортсмен из Химок стал призером Кубка России по академической гребле

Параспортсмены физкультурно-спортивного клуба «Благо» в Химках достойно представили округ на Кубка России по академической гребле среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Они удостоились бронзовых медалей.

Соревнования провели в Казани. Здесь собрались более 60 параспортсменов со всей страны, чтобы побороться за места на пьедестале.

Ольга Кононова, Екатерина Снегирева, Ильдар Гилязов, Михаил Попов и Федор Смирнов заняли третье место в четверке распашной с рулевым. Виктор Шерстнев стал бронзовым призером в классе мужская одиночка.

Отметим, что шесть гребцов из Химок представили команду Московской области.

Напомним, что физкультурно-оздоровительный клуб «Благо» в Химках работает с 2005 года. Здесь занимаются люди с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалиды по слуху и зрению.