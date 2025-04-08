Спортсмен из Химок стал призером чемпионата по шахбоксу в Москве

Воспитанник луневской спортшколы Арам Симонян выступил на соревнованиях Федерации шахбокса России среди юношей 14–15 лет. Он завоевал серебряную награду в весовой категории до 78 килограммов.

Чемпионат и первенство Федерации шахбокса России прошло в Москве и собрало участников со всей страны. Шахбокс сочетает в себе поочередные раунды шахмат и бокса, требуя от спортсменов как умственной сосредоточенности, так и отличной физической формы.

Лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк поздравил с успехом Арама Симоняна и его тренера. «Показать высокий результат в данном направлении — задача не из легких. Дисциплина направлена на развитие не только физических, но и интеллектуальных способностей спортсмена», — отметил он.

«Очень радостно за спортсменов, которые связали свою жизнь с данной деятельностью. Шахбокс — это вызов для тела и разума. Думаю, у ребят впереди большое будущее, если подходить к тренировкам ответственно», — подчеркнул муниципальный депутат Глеб Демченко.

По итогам турнира сборная Московской области заняла восьмое место в общекомандном зачете.