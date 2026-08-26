Спортсмен из Химок стал призером чемпионата мира по пятиборью

В паре с Андреем Бобровым химчанин выступил в мужской эстафете по современному пятиборью, набрав 1494 очка: результат позволил дуэту подняться на вторую ступень пьедестала почета на крупнейшем международном старте года.

Училище олимпийского резерва № 3 в Химках, работающее с 2006 года, по праву считается кузницей спортивных талантов. Здесь ведется системная подготовка атлетов по нескольким направлениям — баскетболу, настольному теннису и современному пятиборью. Для спортсменов, входящих в сборные команды Московской области и России, разрабатывают индивидуальные программы. Специалисты учитывают тренировочные нагрузки, этапы подготовки и персональные задачи каждого воспитанника.

«Задачей нашего училища является подготовка высококвалифицированных спортсменов сборных команд Московской области и Российской Федерации, а также специалистов по физической культуре и спорту. Отличительная черта системы образования в училище — это интеграция учебного процесса с тренировками», — отметил директор учреждения Владимир Аратов.

В училище также учитывают тренировочные нагрузки, этапы подготовки и персональные задачи каждого воспитанника.