Спортсмен из Химок стал победителем Кубка России по маунтинбайку

Спортсмен из Химок Ярослав Шведов выступил на Кубке России по маунтинбайку и одержал победу. Он стал лучшим в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг».

Кубок России проводили в два этапа. Ярослав набрал 43 очка. Победу ему принесла вторая гонка, где он стал лучшим благодаря тактике и технике.

«По гонке я заметил, что быстрее всех прохожу прыжковый элемент трассы и принял решение использовать это в тактической борьбе на финише. В гору ехать было тяжело, потому что соперники не давали отдыхать. Я старался использовать свои сильные стороны и это принесло мне удачу», — поделился спортсмен Ярослав Шведов.