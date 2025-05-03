Спортсмен из Химок стал победителем Кубка России по маунтинбайку

Спортсмен из Химок Ярослав Шведов выступил на Кубке России по маунтинбайку и одержал победу. Он стал лучшим в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг».
Кубок России проводили в два этапа. Ярослав набрал 43 очка. Победу ему принесла вторая гонка, где он стал лучшим благодаря тактике и технике.
«По гонке я заметил, что быстрее всех прохожу прыжковый элемент трассы и принял решение использовать это в тактической борьбе на финише. В гору ехать было тяжело, потому что соперники не давали отдыхать. Я старался использовать свои сильные стороны и это принесло мне удачу», — поделился спортсмен Ярослав Шведов.
Кубок России по маунтинбайку проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В соревновании принимают участие сильнейшие спортсмены России. Победа Ярослава Шведова — значимое событие для Химок и всей Московской области. Он подтвердил высокий уровень подготовки спортсменов в регионе.
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