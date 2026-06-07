Спортсмен из Химок стал победителем финала Школьной лиги тхэквондо

Арсений Вересняк, шестилетний спортсмен из Химок, одержал победу в финале «Школьной лиги тхэквондо». В турнире приняли участие более 300 юных спортсменов из секций и школ Московской области.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский подчеркнул: «Победа Арсения Вересняка — яркое доказательство того, что химкинская школа тхэквондо, представляемая клубом „Варяг“, воспитывает настоящих бойцов. Совет депутатов гордится нашими юными талантами и продолжит поддерживать проекты, подобные „Школьной лиге“, ведь именно здесь куется спортивный характер, дисциплина и воля к победе».

Арсений занимается тхэквондо около года, его тренер — Сергей Вересняк, президент Федерации олимпийского тхэквондо Химок. Соревнования организовали Федерация тхэквондо Московской области и Училище олимпийского резерва № 1. Проект объединяет школы и спортивные клубы, помогая находить талантливых ребят, которые смогут продолжить обучение в специализированных учебных заведениях. Для юных тхэквондистов такие турниры — шанс продемонстрировать мастерство и получить ценный опыт. Тхэквондо — традиционное корейское боевое искусство, входящее в олимпийскую программу. Среди школьников оно занимает второе место по популярности после карате. Занятия не только укрепляют тело, но и учат дисциплине, уважению и самоконтролю.