Спортсмен из Химок стал чемпионом России среди всадников на молодых лошадях

Воспитанник спортивной школы «Пони-спорт „Планерная“» из Химок Герман Сердечнов занял первое место на чемпионате России среди всадников на молодых лошадях. Парень стал лучшим в возрастной категории старше 16 лет.

Соревнования провели в конноспортивном комплексе «Maxima Park». Герман Сердечнов показал лучший результат на лошади по кличке Кордетто в трех видах программы: манежная езда, кросс и конкур. Спортсмена наградили золотой медалью, дипломом, а Кордетто получила розетку.

Отметим, что школу по конному спорту в Химках открыли в 2005 году. Она расположена на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Зимой здесь проходят занятия в крытом манеже, а летом — на открытых площадках центра.

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