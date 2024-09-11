Спортсмен из Химок стал чемпионом областных соревнований по мотокроссу

Чемпионом Московской области по мотокроссу стал гонщик из городского округа Химки Степан Бурдаков. В состязаниях участвовали более 100 спортсменов.

Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» имени академика Грушина в Химках выступили на соревнованиях Московской области по мотокроссу. Чемпионский титул завоевал мотогонщик Степан Бурдаков. Почетное третье место занял Вадим Бурдаков.

«Ребята — вы большие молодцы! Поздравляю каждого с заслуженными наградами и желаю достижения новых спортивных высот!» — отметил депутат муниципального Совета депутатов Владимир Суслов.

Соревнования приурочили к 75-летнему юбилею президента «Федерации технических и военно-прикладных видов спорта» Московской области Николая Радченко. За мастерством мотогонщиков наблюдали чемпионы Советского Союза и участники международных соревнований.

Ранее в округе состоялись состязания по мотокроссу имени Анатолия Олейникова. Более 20 спортсменов из Химок приняли участие в командной эстафете. Почетный пьедестал заняли воспитанники Андрея Бурдакова из секции Дома юных техников «Интеграл» имени академика Грушина.

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