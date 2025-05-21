Спортсмен из Химок победил на всероссийском турнире по тяжелой атлетике

Работник научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок Сармат Хасцаев выиграл золотую медаль на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике «Победа». Турнир провели в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сармат Хасцаев стал лучшим среди мужчин в своей весовой категории. Всего участие в соревнованиях приняли свыше 200 спортсменов, мужчин и женщин, из 20 регионов страны.

«Все прошло не без нюансов, но хорошо. Очень приятно, когда коллеги тебя поддерживают. Сейчас я набираюсь сил и принимаюсь за подготовку к следующим соревнованиям», — поделился Сармат Хасцаев.

Напомним, что сотрудники «Энергомаша» регулярно участвуют в спортивных активностях регионального, всероссийского и международного уровней. Так, инженеры предприятия присоединились к «Токийскому марафону», «Казанскому марафону», «Гагаринскому забегу» и турниру по тяжелой атлетике «Железная Лига».