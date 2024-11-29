Спортсмен из Химок победил на всероссийском турнире по боксу

Боксер Артем Соколов из Химок выступил на всероссийском турнире по боксу. Спортсмен заслужил золотую медаль в возрастной категории 13-14 лет.

Артем стал лучшим среди юниоров в категории 50 килограммов. Всего участие в соревнованиях приняли 250 человек из 49 регионов России. Спортсмены из Московской области выиграли 11 медалей всех трех категорий.

Победа принесла молодому боксеру не только памятные награды, но и открыла путь на первенство России по боксу, которое проведут в 2025 году.

Напомним, ранее боксеры из Химок приняли участие во всероссийском чемпионате. Среди девушек первые места заняли Людмила Воронцова и Кристина Ткачева.

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