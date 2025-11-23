Спортсмен из Химок победил на всероссийских соревнованиях по боксу

Всероссийский турнир «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова, памяти почетного президента АИБА» — Международной ассоциации бокса завершился в Санкт-Петербурге. На нем успешно выступил боксер из Химок Артур Мосоян.

Участниками состязаний стали 214 спортсменов из 44 регионов России. Это юноши 16-17 лет.

Химки на соревнованиях представил Артур Мосоян. Он выиграл золотую медаль в весовой категории 67 килограммов и вошел в состав национальной сборной на следующий год.

Всего спортсмен провел четыре боя и в финале, по единогласному решению судей, одержал победу над представителем Тамбовской области.

«Соревнования стали важным этапом в спортивной карьере Артура. Юноша показал профессиональный уровень подготовки и вышел на новый уровень. Высшая награда — это результат совместной работы с тренером, упорных стараний и дисциплины», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Химки.